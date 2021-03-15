РИАМО - 15 мар. Московское областное УФАС России выявило нарушение при проведении электронного аукциона на оказание услуг по ремонту спортивного зала школы в Истре, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Индивидуальный предприниматель пожаловался в УФАС на действия комиссии по осуществлению закупок средней школы №4 имени Героя Советского Союза Л. М. Доватора и муниципального казенного учреждения «Центр закупок». По мнению предпринимателя, организаторы торгов неправомерно отказали ему в допуске к участию в аукционе.

«Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий учреждений и признало жалобу индивидуального предпринимателя обоснованной», - говорится в сообщении.

Кроме того, организаторам торгов выдали обязательное для исполнения предписание об устранении допущенного нарушения.