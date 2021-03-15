РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 мар. В подмосковном Подольске не будут менять статус Ивановского леса на «городской лес», он останется в природно-рекреационной зоне, следует из ответа главы округа Николая Пестова депутату совета депутатов Михаилу Чирикову, имеющегося в распоряжении «РИАМО в Подольске».

Ранее Чириков обратился к главе с предложением изменить статус земель Комсомольского лесопарка (Ивановского леса) на «городской лес».

«На указанной территории расположены земельные участки. Согласно правилам землепользования и застройки округа, один из земельных участков расположен в зоне Ж-1 (зона многоквартирной жилой застройки). Размещение городских лесов в данной зоне не предусматривается. Еще один участок расположен в зоне Р-1 (зона парков). Данный участок закреплен за комитетом по ЖКХ администрации округа и используется для размещения городского сквера имени 200-летия Подольска. Другие участки расположены в зоне Р-1 (природно-рекреационная зона). Зона включает территории, занятые городскими лесами», - говорится в документе.

Комитетом имущественных и земельных отношений администрации округа в настоящее время проводятся мероприятия по изменению вида разрешенного использования земельных участков с вида «Для многоэтажной застройки» на «Земельные участки общего пользования». Указанными видами разрешенного использования не предусмотрена деятельность по созданию городского леса. После внесения сведений об изменении вида разрешенного использования в ЕГРН, указанные земельные участки будут закреплены на МБУ «ПКБ» в целях надлежащего использования территории.