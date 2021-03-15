РИАМО - 15 мар. Новая производственная линия по изготовлению равиоли начала работать в цеху торговой марки «У Палыча» в Реутове, известная на всю страну торговая марка кондитерской и кулинарной продукции функционирует в промышленной зоне города с 2011 года, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«Новая линия по выпуску равиоли установлена в производственном цеху компании «У Палыча» и уже начала работу. В час на линии производят до 500 упаковок по 250 граммов каждая. Оборудование для линии было закуплено в Италии, фасовочная часть линии – российского производства. Для производства равиоли используют муку из Тосканы», – отмечается в сообщении.

Весь процесс работы полностью автоматизирован: от замеса теста до фасовки в упаковку.

«Продукт охлажденный, его можно хранить в холодильнике. Срок годности – 45 суток. Готовить равиоли очень просто: варить две минуты в кипящей воде. Блюдо можно есть не только вареным, но и жареным или запеченным», – сказала генеральный директор ООО «Эко-меню» Юлия Фурсенко.

Равиоли от «У Палыча» можно отведать шести вкусов: сыр-грибы, курица-шпинат, индейка-курица, болоньезе, четыре сыра, сыр-зелень.

Накануне производство посетили Станислав Каторов и представители АО «ВПК «НПО машиностроения», которое специализируется на оборонных заказах. На крупном предприятии планируют наладить сотрудничество с торговой маркой «У Палыча».