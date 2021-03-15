РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 мар. Процент сбора за услуги ЖКХ в подмосковных Люберцах на 12 марта составил 31%, сообщила в понедельник на оперативном совещании в администрации начальник управления «Люберцы» МособлЕИРЦ Елена Мотыль.

«Общий процент сбора за услуги ЖКХ на 12 марта составил 31%. С 1 по 12 марта поступило 22 обращения, из них 12 - по задолженности за оплату услуг ЖКХ, семь - по передаче показаний по приборам индивидуального учета», - сказала Мотыль.

Она отметила, что по каждому обращению предоставлены разъяснения, проведен созвон с обратившимися клиентами.

Глава Люберец Владимир Ружицкий отметил, что процент сбора очень низкий. Он уточнил, что необходимо разработать дорожную карту действий по повышению процента сбора за услуги ЖКХ к 18 марта.