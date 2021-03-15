РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 мар. В 22 многоквартирных домах подмосковных Люберец с начала текущего года заменили лифты, сообщил в понедельник на оперативном совещании замглавы администрации округа Василий Власов.

«На 2021 год запланирована замена 87 лифтов в 24 МКД. В 22 уже заменили, сейчас в работе находятся 25 лифтов из 65, которые нужно заменить», - сказал Власов.

Он отметил, что через систему «Инцидент» поступили восемь обращений по уборке мест общего пользования УК «Стимул». По словам Власова, с УК провели мероприятия, в ближайшую неделю-две вопрос стабилизируют.

Через портал «Добродел» поступили четыре обращения по содержанию дома УК «Наш дом». Еще по два обращения по разным вопросам поступили в сторону УК «Содействие» и «Теплолюб».

«На минувшей неделе поступили 15 обращений по уличному освещению, все отработаны. Также за неделю было девять обращений по уборке подъездов», - подчеркнул Власов.

Он уточнил, что в ЕДС ЖКХ округа за неделю поступило 4 482 обращения.