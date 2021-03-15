РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 мар. В подмосковных Люберцах с 8 по 14 марта произошло одно убийство, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.

«На прошедшей неделе на территории обслуживания Томилинского отдела полиции произошло убийство. Человек задержан, Следственный комитет вместе с МВД проводит следственные действия», - сказал Романцев.

Он отметил, что всего за неделю поступило 1750 обращений от жителей. По ним возбудили 25 уголовных дел, 19 раскрыто.

Также за неделю на территорий обслуживания Люберецкой ГИБДД произошло 194 ДТП, обошлось без пострадавших.