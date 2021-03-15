РИАМО - 15 мар. С 18 по 20 марта в Москве пройдет акция «День без турникетов», в ней примут участие не только постоянные партнеры, но и новые, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В рамках предстоящей акции на экскурсии и мастер-классы москвичей и гостей города ждут порядка 50 наших партнеров, а на сайте turniketov.net по-прежнему будет доступно 58 онлайн-экскурсий. Кроме того, на нем появится раздел, где каждая компания сможет разместить информацию о своих экскурсиях, в том числе это смогут сделать представители малого и среднего бизнеса», — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Среди партнеров акции появились 12 новых компаний, которые в этом году присоединяются к ней впервые. Один из них — Московский театр мюзикла. Для посетителей в рамках акции проведут экскурсию по фойе, покажут костюмы и расскажут секреты театральных профессий.

В мастерской «Кречет» гости узнают об изготовлении доспехов и исторических костюмов. А в компании по производству дверных замков «МЕТТЭМ» покажут производство запорных устройств.

В технопарке «Сколково» гостям покажут настоящего человекоподобного робота от резидента технопарка и самый большой 3D-принтер в стране.

В число постоянных партнеров акции «День без турникетов» входят Центральный московский ипподром, киностудия «Союзмультфильм», аэропорт Домодедово, Федоскинская фабрика миниатюрной живописи, центр дизайна Artplay, экоцентр «Воробьевы горы» и многие другие.​