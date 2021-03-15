РИАМО - 15 мар. Качество обедов более чем в 1,2 тыс. школ Московской области теперь контролируют с помощью мобильного сервиса «Проверки Подмосковья», сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

«Через цифровой сервис будет отслеживаться качество обедов в 1219 школах региона: на контроль взяты соблюдение санитарных норм организации питания в школьных столовых, соответствие блюд утвержденному меню и ГОСТу», – сказал министр госуправления, ИТ и связи Московской области Максим Рымар.

Он подчеркнул, что с помощью сервиса контролируют не только качество обедов, но и организацию завтраков и содержание санузлов в школах.

В каждой школе проверку проводит сотрудник, ответственный за организацию питания. В мобильном приложении он в соответствии с чек-листом фотографирует пищеблок, накрытые столы, все виды блюд и обеденное меню. Такие проверки будут проходить каждый день.

Приложение позволяет отслеживать соответствие школьной еды технологическим картам приготовления блюд, ГОСТу и утвержденному меню, соблюдение санитарных норм эксплуатации пищеблока. Результаты проверок направляются в Центр управления регионом Московской области.

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