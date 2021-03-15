В столице продолжается застройка промышленных зон в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Многие промзоны образовались на окраинах Москвы еще в середине прошлого века, но со временем оказались окружены жилой застройкой и деловыми кварталами. РИАМО продолжает серию публикаций о том, как изменятся промзоны Москвы в ближайшие годы. Сегодня речь пойдет о реновации крупной промзоны «Калошино» на востоке столицы.

Жилой район на месте промзоны

Промзона «Калошино» располагается, на территории трех районов Восточного административного округа Москвы — Метрогородка, Гольяново и Богородское, между Щелковским шоссе и парком «Лосиный Остров».

Ее название происходит от одноименного села, которое когда-то находилось на этом месте. Впервые село Колошино упоминается в 1552 году — тогда оно принадлежало Чудову монастырю. Предположительно, его название было образовано от мужского имени Колоша. Несколько веков спустя на месте села появилась крупная столичная промзона.

Общая площадь «Калошина» составляет 507 гектаров, она разделена на две промышленные площадки. В первой из них находится ТЭЦ №23 «Мосэнерго» — самая мощная в Европе. Согласно планам столичных властей, реновация затронет четверть территории промзоны — 126 гектаров.

Причем 23 гектара придется именно на ту промышленную площадку, где находится ТЭЦ. Сегодня их занимают объекты предприятия «Метромаш» и научно-производственной компании (НПК) «Герметика». Производственные здания первого снесут, а НПК переедет в новое здание, которое построят специально для этого.

Второй реорганизуемый участок занимает 37,6 гектара. Там находятся производственные объекты компаний «Перспективные технологии» и «Московский метрострой». После сноса на их месте появятся жилые дома, крупный гаражный комплекс и парковая зона.

Третий участок занимает 30,35 гектара. Проект его планировки пока находится в разработке. Сегодня на этой территории располагаются жилищно-коммунальные, производственные, административные здания и склады. Их занимают разные предприятия, но всем им предстоит переезд из-за реновации промзоны.

Размер четвертого участка составляет 35 гектаров – всем предприятиям, которые находятся там, также предстоит переезд. В процессе реконструкции на нем построят жилые дома, школы и детсады. Кроме того, на бывшей территории промзоны появятся новые рабочие места, не связанные с загрязнением воздуха.

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Бункер в гараже

Реновация промзоны «Калошино» уже началась. С 2017 по 2020 годы на территории велось строительство крупного жилого комплекса (ЖК) «Level Амурская». Он включает в себя десять зданий башенного типа, высота которых составляет до 39 этажей. Башни попарно объединяют пятиэтажные стилобаты, которые вместе образуют небольшой закрытый дворик.

В ЖК находится 1,2 тысячи квартир самых разных форматов: от небольших уютных студий до просторных «трешек». Кроме того, в квартале предусмотрена собственная инфраструктура, в которую входят детский сад, школа, фитнес-клубы, а также множество торговых точек, ресторанов и офисов. Комплекс также включает в себя подземный паркинг, в котором на каждую квартиру предусмотрено одно машиноместо. Кроме того, рядом с домами находятся открытые парковки для гостей ЖК.

На первой площадке планируется построить около 380 тысяч «квадратов» жилья, а также детские сады на 450 мест и школу на тысячу мест.

Кроме того, на территории оборудуют подземный гараж на 3,6 тысячи мест, который в случае чрезвычайных ситуаций сможет выполнять роль бункера или убежища. Также здесь планируют построить дополнительные дороги и парк площадью четыре гектара.

Вторая площадка реновации в промзоне предусматривает строительство четырех ЖК, детского сада на 200 мест и гаражей на 6 882 машины. Вместе с этим будет разбит парк площадью 4,33 гектара.

На третьей площадке в «Калошине», согласно предварительным проектам, появятся жилой квартал, школа на 600 мест и два детских сада в общей сложности на 275 мест. Кроме того, там организуют 2,4 тысячи дополнительных рабочих мест.

На четвертой площадке в промзоне построят сразу несколько ЖК, детские сады на 650 мест, школы на 1500 мест и несколько объектов торговой инфраструктуры. Также там планируют создать 2 768 рабочих мест.

В целом территорию «Калошина» ожидает глобальная застройка. На каждой из четырех площадок реновации будут строить не только жилье, но и сопутствующую инфраструктуру. Проекты предусматривают создание парковых зон, совершенствование и расширение коммунальных сетей, а также обустройство дополнительной дорожно-транспортной инфраструктуры. Количество рабочих мест при этом возрастет, но промышленная нагрузка на район снизится, что позитивно скажется на его экологии.

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Метро по соседству и пробки

Если говорить о привлекательности территории промзоны «Калошино» для потенциальных покупателей жилья, то тут играет роль сразу несколько факторов, первый из которых — транспортный. Однако охарактеризовать транспортную доступность промзоны в целом нельзя из-за большой территории — более 500 гектаров.

Как объясняет в беседе с РИАМО управляющий директор компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE) Надежда Коркка, западная сторона «Калошина» хорошо обеспечена общественным транспортом за счет станций метро и МЦК «Бульвар Рокоссовского» и «Черкизовская».

В десяти минутах ходьбы от восточного края промзоны находится станция метро «Щелковская». Кроме того, неподалеку планируют построить станцию метро «Гольяново» — ее открытие запланировано после 2023 года.

«Вдоль южной границы промзоны проходит Щелковское шоссе, что позволяет быстро добраться до этой части «Калошина» на автомобиле. Правда, стоит отметить, что Щелковское шоссе – загруженная магистраль, на которой в часы пик можно попасть в пробку», – говорит эксперт.

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«Лосиный Остров» и ТЭЦ

Что касается экологии района промзоны, то на нее не лучшим образом влияет крупнейшая в Москве и Европе ТЭЦ-23. По словам доцента кафедры ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при Правительстве России Юлии Грызенковой, пар из градирен ТЭЦ создает в расположенных рядом домах повышенную влажность.

Однако северная сторона промзоны выходит на крупнейший в Москве лесной массив — национальный парк «Лосиный Остров». Это соседство несколько уравновешивает вредное влияние ТЭЦ.

Инфраструктура в промзоне особо не развита: пока там мало торговых центров и практически нет объектов культуры — но это вопрос, решаемый в рамках комплексного развития территории. Уже сегодня в локации строят социальные и коммерческие объекты. Кроме того, жители домов, которые возводят на территории «Калошина», могут пользоваться инфраструктурой сразу трех районов — Метрогородка, Гольяново и Богородское.

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Стоимость квартир

Редевелопмент промзоны «Калошино» уже идет полным ходом. ЖК «Level Амурская» уже построен, а такие проекты, как «Амурский парк», «Преображение», «Талисман на Рокоссовского» и «Сиреневый парк» находятся в стадии строительства.

Как рассказала РИАМО генеральный директор агентства недвижимости «Бон Тон» Наталия Кузнецова, средняя цена квадратного метра в «Калошине» зависит от того, в каком именно районе находится та или иная часть промзоны.

Так, в Гольянове средняя стоимость квартиры в новостройке составляет 11 миллионов рублей, в Метрогородке – 13,5 миллиона рублей. При этом эксперты отмечают, что в целом у жилья в «Калошине» есть хорошие перспективы в плане продаж.

«С учетом реновации в расположенных рядом Метрогородке, Гольяново и на Соколиной Горе, продолжающимися работами по улучшению транспортной доступности и повышению качества социальной инфраструктуры на территории «Калошина» должен получиться большой новый жилой район, в котором неизбежно сформируются свои центры притяжения и найдутся семьи, желающие там жить», – заключает Юлия Грызенкова.