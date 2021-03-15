РИАМО - 15 мар. Бесплатные занятия для нянь и молодых родителей в рамках проекта «Бабушка и дедушка на час — 2021» стартуют в столице 29 марта, участники будут изучать новые подходы к развитию детей и уходу за ними, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Программу подготовили специалисты московского центра занятости. Это уже третий поток проекта.

«Вместе с сервисом «Бабушка на час» мы помогаем всем желающим реализовать себя или получить знания в профессии няни. Особенно эта тема актуальна для молодых мам и людей старше 50 лет. Так мы решаем сразу две задачи: с одной стороны, помогаем освоить новую специальность и найти источники дохода, с другой — обеспечиваем семьи подготовленными и проверенными нянями, чтобы родители и сами могли работать», — отметила директор центра «Моя карьера» Ирина Швец.

Занятия проводятся в онлайн- и оффлайн-формате на средства гранта «Москва — добрый город» при поддержке департамента труда и социальной защиты населения столицы.