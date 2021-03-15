РИАМО - 15 мар. Инвесторы получили два земельных участка в Москве общей площадью 3,66 га для создания промышленного технопарка и производственного комплекса, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Передача земли без торгов — одна из эффективных мер поддержки, которую предоставляет город. Инвестор получает в аренду земельный участок без проведения торгов, то есть по минимальной цене. Взамен ему нужно создать производство, имеющее важное экономическое значение для Москвы, и новые рабочие места», - отмечается в материале.

Так, один из инвесторов создаст промышленный технопарк в Молжаниновском районе. Общая площадь участка составляет 3,37 га, площадь строений будет порядка 57 тыс. кв. м.

Производственный комплекс появится в районе Соколиная Гора. Площадь участка составляет 0,29 га, площадь построек - порядка 2 тыс. кв. м.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, в промышленном секторе столицы на данный момент реализуется 39 инвестиционных проектов, благодаря которым в городе появится более 23 тысяч новых рабочих мест.