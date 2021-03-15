РИАМО - 15 мар. Девять подростков в возрасте от 14 до 16 лет пожаловались на отравление на спортивной базе в поселке Кратово Раменского городского округа, по данному факту назначена проверка, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Подростки обратились в медицинское учреждение с жалобами на плохое самочувствие.

«Проведение проверки поручено Раменской городской прокуратуре. Ход проверочных мероприятий взят на контроль», - говорится в сообщении.

По результатам проверки будет дана правовая оценка соблюдению требований федерального законодательства, в том числе будут оценены действия организации, оказывающей услуги питания на спортбазе.