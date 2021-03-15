РИАМО - 15 мар. Московская дирекция по развитию культурных центров объявила о начале приема заявок на участие во втором сезоне онлайн-конкурса «Городская мастерская семейного творчества — 2021», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Мы с нетерпением ждем новых и уже опытных конкурсантов и их творческие работы. И искренне надеемся, что ежегодное участие в городской мастерской семейного творчества станет доброй традицией каждой московской семьи», — сказал председатель координационного совета «Столичного цеха деятелей культуры» Евгений Герасимов.

Прием заявок на участие во втором сезоне конкурса продлится до 6 июня включительно на цифровой платформе «Реактор» и на сайте конкурса в разделе «Подать заявку».

Родителям и их несовершеннолетним детям предлагается подготовить совместный творческий проект в номинациях «Рисунок», «Фотография», «Поделка», «Танец», «Музыкальное произведение», «Постановка», «Продукт», «Видеоролик», «Литературное произведение», а также «Кулинарное искусство».

Оценивать семейные проекты будет экспертное жюри, результаты конкурса опубликуют 8 июля на сайте проекта. Все участники получат дипломы, а победителям вручат подарки.

Онлайн-конкурс «Городская мастерская семейного творчества» нацелен на поддержку семейных ценностей и детско-родительского творчества. Первый сезон прошел с мая по июль 2020 года.