РИАМО - 15 мар. Строительство многофункционального комплекса планируется на свободном земельном участке в Южном округе Москвы, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия Москвы приняла решение о целесообразности внесения изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) городских территорий в отношении владения 63/13 на Каширском шоссе.

«Изменения в ПЗЗ позволят в дальнейшем реализовать земельный участок на торгах в целях размещения на нем многофункционального комплекса площадью около 21 тыс. кв. м», - сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь Градостроительно-земельной комиссии Анастасия Пятова.

В настоящее время рассматриваемый участок площадью 0,97 га свободен от застройки.

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