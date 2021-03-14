РИАМО - 14 мар. Тело мужчины с множественными телесными повреждениями нашли в квартире на бульваре Матроса Железняка в столице, возбуждено уголовное дело, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

«По данным следствия, 14 марта 2021 года в квартире жилого дома, расположенного по бульвару Матроса Железняка в городе Москве, обнаружено тело мужчины 1989 года рождения с множественными телесными повреждениями», - сказала Иванова.

Она отметила, что в данной квартире находились трое знакомых, которые распивали алкоголь.

По ее словам, по данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Сейчас следователи устанавливают лицо, которое причастно к совершению данного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.