РИАМО - 14 мар. Драка произошла между футболистами юношеских команд «Локомотив» и «Чертаново» после игры 13 марта, травмы получил игрок красно-зеленых Максим Шнапцев, сообщается в группе академии ФК «Локомотив» в соцсети «ВКонтакте».

«В данный момент ФК «Локомотив» совместно с правоохранительными органами разбираются в инциденте, изучая все его детали. Клуб намерен действовать в рамках законодательства РФ и добиваться для нападавших наказания, соответствующего тяжести совершенного ими поступка», - сказал директор спортивной школы ФК «Локомотив» Алексей Щиголев.

В группе ФК «Чертаново» в соцсети «ВКонтакте» отмечается, что уже во время матча между Максимом Шнапцевым и Никитой Салтыковым периодически возникали конфликты.

«К сожалению, по окончании матча команды не были разведены между собой в подтрибунном помещении. Сотрудников охраны или представителей службы КРС при заходе футболистов в здание не было. Мы знаем, что игрок «Чертаново» подошел к игроку «Локомотива» первым, после чего у футболистов возник ещё один конфликт», - уточняется в материале.

Футболисты обеих команд и тренеры пытались разнять дерущихся игроков.

«Мы осуждаем и будем осуждать любую агрессию на футбольном поле и за его пределами, в том числе со стороны нашего футболиста. В настоящий момент мы отложили дебют Никиты Салтыкова за главную команду академии, который должен был состояться в ближайшем домашнем матче первенства ФНЛ с «Шинником». А также будем ожидать решения РФС по данному инциденту», - добавляется в сообщении.

ФК «Чертаново» высказал сожаление о произошедшем, а также принес извинения Шнапцеву и пожелал футболисту скорейшего выздоровления и возвращения на поле.