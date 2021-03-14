РИАМО - 14 мар. Следователи организовали доследственную проверку после падения с высоты 13-летнего мальчика на скалодроме на юго-востоке столицы, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По предварительным данным, днем в воскресенье в батутном центре на улице Смирновской 13-летний мальчик упал с высоты 3,5 м на маты. Ребенок лазил на скалодроме. Врачи скорой помощи осмотрели мальчика, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Родители ребенка отказались от госпитализации.

«Следствием проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», - сказала Иванова.

По ее словам, при проверке специалисты дадут правовую оценку инциденту на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Она добавила, что по результатам проведенной проверки следователи примут процессуальное решение.