РИАМО - 14 мар. Работы юных жителей Московской области представлены на онлайн-выставке детских рисунков, которую разместил на своем сайте московский Музей Победы, сообщает пресс-служба музея.

В электронную экспозицию вошли лучшие работы участников всероссийского конкурса «Мой любимый Музей Победы». Творческое состязание было приурочено к 35-летию музея.

«Школьники Московской области стали участниками конкурса. Они прислали более 20 рисунков. До 28 марта интернет-пользователи могут проголосовать за понравившиеся работы и поддержать своих земляков», - отмечается в сообщении.

Авторы трех рисунков, набравшие наибольшее число голосов в каждой возрастной категории, станут лауреатами в номинации «Приз зрительских симпатий» и смогут посетить zoom-экскурсию по уникальной экспозиции музея «Подвиг Народа».

Всего же на конкурс было прислано более 700 работ из 63 регионов России. Чаще всего ребята рисовали Зал Славы, зал «Лица Победы», экспозицию «Подвиг Народа», фасад музея, перед которым горит символ памяти - Вечный огонь.

Итоги конкурса объявят 30 марта. Победители будут определены в трех возрастных категориях: от 7 до 10 лет, от 11 до 14 лет, от 15 до 17 лет. Их рисунки будут использованы для создания полиграфической рекламной продукции.