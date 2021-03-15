РИАМО - 15 мар. В понедельник у православных христиан начался Великий пост, который является важнейшим и самым древним из многодневных постов.

Он продлится до Пасхи. В этом году Светлое Христово Воскресение выпадает на 2 мая.

Вечером 14 марта Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прочитал молитву на начало Великого поста.

Питание во время поста

Как уточняется на сайте РПЦ, во время поста нельзя есть мясо, рыбу, яйца, молоко, постное масло, пить вино, а также принимать пищу больше чем раз в день.

По субботам и воскресеньям в Великий пост разрешается постное масло, вино и питание два раза в день (исключение составляет суббота на Страстной седмице).

Рыбу можно есть только два раза: в праздник Благовещения (7 апреля) и в Вербное воскресенье (25 апреля).

В Лазареву субботу, которую отмечают накануне Вербного Воскресения, разрешается есть рыбную икру.

Самыми строгими неделями Великого поста являются первая и последняя. Так, в первые два дня первой седмицы постящиеся должны полностью воздержаться от пищи. В Страстную (последнюю) седмицу поста верующим предписывается сухоядение (еда не варится и не жарится), а в пятницу и субботу они должны полностью воздержаться от пищи.

Смысл Великого поста

Великий пост дает время подготовиться к главному православному празднику — Пасхе. Пост – это, прежде всего, духовное упражнение.

Великий пост направлен на искоренение отрицательных проявлений души и стяжание добродетелей.

Если неправильно относиться к Великому посту, то он может стать вредным для человека. Постящийся может стать раздражительным, озлобленным или нетерпеливым. А смысл поста заключается в искоренении данных качеств.​