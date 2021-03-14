РИАМО - 14 мар. Расширенный доступ налоговых органов к банковской тайне будет применяться для предупреждения ухода от налогов, эта мера не затронет добросовестных налогоплательщиков, сообщает ТАСС.

С 17 марта налоговые органы в стране получат расширенный доступ к банковской тайне. До этого они получали данные о счетах и вкладах клиентов кредитных организаций только в рамках проверок, а теперь смогут запрашивать их и вне проверок.

«Изменения не направлены против добросовестных налогоплательщиков, а вводятся для повышения эффективности риск-ориентированного подхода при проведении налогового контроля и предотвращении ущерба от недобросовестных налогоплательщиков, применяющих различные схемы для ухода от налогов», - сообщила пресс-служба Федеральной налоговой службы (ФНС).

Кроме того, по статье 102 Налогового кодекса РФ, все сведения, которые получают налоговые органы о налогоплательщиках, составляют тайну, а еще они имеют специальный режим хранения и доступа.

При этом, несмотря на расширенный доступ к банковской тайне, не предусмотрено получение доступа к выпискам по операциям на счетах и вкладах физлиц, это будет производиться только в особом порядке.