РИАМО - 14 мар. Дорожная авария произошла на 58-м километре трассы М-10 «Россия» в городском округе Солнечногорск, спасатели вытащили пострадавшего пассажира из искореженной после ДТП машины, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Старший смены поисково-спасательного отряда №29 «Мособлпожспаса» Анатолий Орлянский отметил, что 13 марта произошло столкновение грузовой «Газели» со стоящим на обочине автомобилем. Пассажира одной из машин зажало в кабине поврежденными конструкциями.

«Прибыв на место аварии, спасатели деблокировали пострадавшего с помощью гидравлического аварийно-спасательного оборудования. Оценив характер полученных травм, работники противопожарно-спасательной службы оказали мужчине первую помощь», – уточнил Орлянский.

По его словам, спасатели наложили мужчине тугую повязку на грудную клетку и зафиксировали ноги с помощью шин. Затем пострадавшего переместили в машину бригады медицины катастроф.

Он добавил, что другие участники дорожной аварии от помощи медиков отказались.