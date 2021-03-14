РИАМО - 14 мар. На Пушкинской поляне в деревне Захарово Одинцовского городского округа прошло празднование Широкой Масленицы, для гостей работали свыше 20 тематических площадок и гастрономическая ярмарка, сообщается в Instagram-аккаунте комитета по туризму Подмосковья.

Во всех городских округах региона прошли мероприятия, посвященные Масленице. Они были организованы в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». Центральной площадкой стала Пушкинская поляна в деревне Захарово. Днем на ж/д станцию прибыл Масленичный поезд. Во время поездки пассажирам предложили специальную программу с выступлениями музыкантов и артистов, а также с угощением.

Концертная программа

«На самой Пушкинской поляне весь день проходят народные гуляния, работают более 20 тематических площадок для посетителей всех возрастов. Выступают ансамбли «Славяне» и «Россияне», дуэт «Братья Бондаренко», мультиинструменталист Александр Варнаев, балет «Живая планета», фолк-группа «После одиннадцати», - говорится в сообщении.

На празднике также выступили Надежда Бабкина и ансамбль «Русская песня».

Ярмарка и развлечения

В Захарове также работала гастрономическая ярмарка. На ней была представлена продукция свыше 70 производителей из Московской области и других регионов России. Посетители могли приобрести мясную и молочную продукцию, ремесленный хлеб, чаи и травы, русские специи, соленья и многое другое.

Еще на поляне разместились лагерь русской дружины, деревянные качели, ярмарочный столб, замок-лабиринт и огромный самовар. Можно было принять участие в русских играх и забавах, изготовить собственными руками сувениры и обереги для дома.

«Для нашего муниципалитета это знаковое, традиционное мероприятие», — рассказал глава муниципалитета Андрей Иванов.

На Масленицу в Захарово приехали 16,5 тысяч человек.

Масленица в Подмосковье

Также широко отметили Масленицу в парках Победы в Талдоме, «Сестрорецкий» в Клину, 30-летия Победы в Орехово-Зуеве, «Елочки» в Домодедове, «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде и других. Для детей и взрослых провели конкурсы и игры, мастер-классы, концерты, представления, ярмарки, реконструкции. На праздниках также жгли чучела Масленицы.

Зрелищные мероприятия приготовили также музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» в Чехове, усадьба Мураново в городском округе Пушкинский, музей «Новый Иерусалим» в Истре, парк «Патриот» в Одинцовском округе. В клубах «Активного долголетия» проходили мастер-классы по выпеканию блинов.