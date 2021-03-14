РИАМО - 14 мар. 19 прилетов и вылетов задержали и отменили в воскресенье вечером в московских воздушных гаванях Шереметьево, Внуково и Домодедово, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

В аэропорту Внуково задержаны три рейса. В Домодедове 11 рейсов задержали, один отменили. В Шереметьеве задержаны четыре рейса.

Согласно онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, там нет отмен и задержек.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпанией или организацией, обслуживающей аэропорт, непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

Ранее в Московском регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильных порывов ветра.