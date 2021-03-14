РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 мар. В городском округе Люберцы завершился XIV Московский областной фестиваль-конкурс исполнителей русского народного танца «Карусель Московии», 500 танцоров приняли участие в самом большом хороводе Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации округа.

Организаторами выступили министерство культуры Московской области, Музыкальное общество Московской области и администрация городского округа Люберцы. Свое мастерство показали 28 коллективов из 15 муниципалитетов области. Первый день - конкурсный - состоялся 13 марта в Люберецком дворце культуры, второй день прошел во Дворце спорта «Триумф», где участники выступили на гала-концерте.

«Мы всегда рады видеть ваши коллективы на нашей люберецкой земле! Спасибо за верность традициям, сохранение важной составляющей нашей культуры – русского народного танца!» - сказал глава Люберец Владимир Ружицкий.

Завершился фестиваль исполнением самого большого хоровода Московской области. В нем приняли участие 500 танцоров из всех коллективов-конкурсантов.