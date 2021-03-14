РИАМО - 14 мар. В праздновании Масленицы на Пушкинской поляне в деревне Захарово Одинцовского городского округа приняли участие 16,5 тысяч человек, для гостей выступили Надежда Бабкина, казаки и цыганский ансамбль, сообщили РИАМО в пресс-службе администрации округа.
«16,5 тысяч гостей (пришли на праздник - ред.)», - сказали в пресс-службе.
В воскресенье на Пушкинской поляне выступали казаки и цыганский ансамбль. Кроме того, для гостей пела Надежда Бабкина.
На поляне были организованы самые разные активности, в том числе замок-лабиринт, игровая зона, кузница, лучный тир. Гости могли принять участие в разных развлечениях, в том числе в метании валенок.
За неделю в мероприятиях, посвященных празднованию Масленицы в Одинцовском городском округе, приняли участие 34 тысячи человек.
Всего в Подмосковье в честь Масленицы было организовано около 70 мероприятий.
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