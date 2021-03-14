РИАМО - 14 мар. В праздновании Масленицы на Пушкинской поляне в деревне Захарово Одинцовского городского округа приняли участие 16,5 тысяч человек, для гостей выступили Надежда Бабкина, казаки и цыганский ансамбль, сообщили РИАМО в пресс-службе администрации округа.

«16,5 тысяч гостей (пришли на праздник - ред.)», - сказали в пресс-службе.

В воскресенье на Пушкинской поляне выступали казаки и цыганский ансамбль. Кроме того, для гостей пела Надежда Бабкина.

«Масленица в Захарове – это особое событие. Это бренд, который знают далеко за пределами Одинцовского округа. Сегодня я встретил немало людей, которые приезжают на Пушкинскую поляну каждый год. И это не только жители округа. Они приезжают, потому что знают: Масленица в Захарове всегда проходит на самом высоком уровне, и здесь есть, чем заняться», – отметил глава муниципалитета Андрей Иванов.

На поляне были организованы самые разные активности, в том числе замок-лабиринт, игровая зона, кузница, лучный тир. Гости могли принять участие в разных развлечениях, в том числе в метании валенок.

За неделю в мероприятиях, посвященных празднованию Масленицы в Одинцовском городском округе, приняли участие 34 тысячи человек.

Всего в Подмосковье в честь Масленицы было организовано около 70 мероприятий.