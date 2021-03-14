РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 мар. В масленичных гуляньях в Центральном парке Люберец приняли участие порядка 10 тысяч жителей, гости праздника пробовали свежеиспеченные блины, полевую кашу, шашлыки, сообщает пресс-служба администрации округа.

На территории Люберец в воскресенье прошли главные масленичные гулянья. Жителей пригласили участвовать в традиционных масленичных забавах и играх, побывать в творческих мастерских, посетить анимационные программы для детей.

«Глава городского округа Владимир Ружицкий присутствовал в Центральном парке округа, который посетили около 10 тысяч гостей праздника. Для организации праздника были приглашены порядка 20 предпринимателей из Московской области и других регионов страны», - говорится в сообщении.

Гости праздника пробовали свежеиспеченные блины, полевую кашу, шашлыки, могли приобрести ремесленные товары. Активисты «Молодой гвардии «Единой России» и депутаты фракции «Единой России» в совете депутатов Люберец также приняли активное участие в организации празднования Масленицы.

Работали разнообразные игровые и спортивные площадки. Дети и взрослые соревновались в исконно русской игре в городки. Работала площадка силового экстрима, наиболее ловкие жители покорили масленичный столб.

В рамках концертной программы выступили лучшие танцевальные и хоровые коллективы округа.

Всего за выходные жители могли посетить любую из десяти праздничных площадок. Для гостей были организованы концерты, работали ярмарки. Завершились гулянья традиционным сжиганием чучела Масленицы.