РИАМО - 14 мар. В батутном центре на улице Смирновской в Москве со скалодрома упал мальчик, ребенку потребовалась помощь медиков, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По предварительной информации, днем в воскресенье 13-летний мальчик упал со скалодрома с 4-метровой высоты.

«В ходе проверки, проведение которой поручено Лефортовской межрайонной прокуратуре, будут уставлены причины и условия произошедшего, а также дана оценка исполнению ответственными лицами требований федерального законодательства о несовершеннолетних, в том числе безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения», - говорится в сообщении.

По результатам данной проверки при наличии оснований специалисты рассмотрят вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.