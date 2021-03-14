РИАМО - 14 мар. В батутном центре на улице Смирновской в Москве пострадал мальчик, столичная прокуратура начала проверку, сообщает пресс-служба ведомства.
Ребенку понадобилась медицинская помощь.
«В ходе проверки будут уставлены причины и условия произошедшего, а также дана оценка исполнению ответственными лицами требований федерального законодательства о несовершеннолетних, в том числе безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения», - говорится в сообщении.
По результатам данной проверки при наличии оснований специалисты рассмотрят вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
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