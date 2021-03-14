РИАМО - 14 мар. В столице организовали проверку после появления сообщений в соцсетях об избиении 12-летней девочки, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

О физическом и психологическом насилии над 12-летней девочкой написала ее сестра в Instagram. Она сообщила, что после смерти матери в 2017 году отец регулярно издевается над девочкой. Она также отметила, что отец постоянно пьет и курит дома, а также вводит ограничения в еде у девочки, заставляет есть пищу с барсучьим жиром и может не пускать в туалет. Сестра отметила, что хочет забрать девочку к себе, но ей не отдают ребенка.

«После появления в социальных сетях информации о насилии и жестоком обращении в отношении 12-летней девочки связались с детским омбудсменом города Москвы (Ольгой Ярославской - ред.), региональным Следственным комитетом. В настоящее время проводится процессуальная проверка», - написала Кузнецова в своем Instagram-аккаунте.

Она подчеркнула, что уточнены регион и местонахождение семьи девочки, а также в ближайшее время будет дополнительная информация по данному инциденту.

«Спасибо за неравнодушие», - уточнила детский омбудсмен.