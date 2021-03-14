РИАМО - 14 мар. Столичная прокуратура начала проверку после обнаружения тела девочки под окнами дома на улице Барклая, сообщает пресс-служба ведомства.

«Предварительно установлено, что 14-летняя девочка пришла к своему 15-летнему знакомому, в ночное время подростки находились в квартире без присмотра взрослых. При этом в квартире находились две собаки бойцовской породы американский стаффордширский терьер», — говорится в сообщении.

На теле девочки обнаружили повреждения от укуса собаки и травмы от падения с высоты.

Во время проверки прокуратура оценит соблюдение требований законодательства о несовершеннолетних и действия родителей.