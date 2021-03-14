РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 14 мар. Участие в масленичных гуляньях, проходивших на территории Щелковского городского парка культуры и отдыха, приняло более 10 тысяч человек, сообщает пресс-служба администрации городского округа Щелково.

«Поздравляю всех гостей праздника с наступлением весны и празднованием Широкой Масленицы. Для жителей сделали интересную и насыщенную праздничную программу. Большое внимание было уделено интерактивным программам для детей», - сказал первый заместитель главы городского округа Щелково Сергей Горячев.

Для гостей были подготовлены традиционные праздничные развлечения, такие как масленичный столб, бой на мешках, перетягивание каната, хороводы, пляски, метание валенок. Были и оригинальные площадки, где можно было посмотреть оружие — как современное так и времен Второй Мировой войны, пострелять из пневматического ружья или поесть блинов с разнообразной начинкой.

Для детей работали аттракционы, анимационные площадки, канатная дорога, а также различные конкурсы и викторины с призами и подарками.