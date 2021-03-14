РИАМО - 14 мар. Президент РФ Владимир Путин поздравил с днем рождения бывшую первую леди страны Наину Ельцину и отметил ее доброту и благотворительную деятельность, сообщает газета «Известия».

Наина Ельцина родилась 14 марта 1932 года.

«С удовольствием присоединяюсь к поздравлениям, звучащим сегодня в Ваш адрес. Вы щедро наделены ценными человеческими качествами: искренностью, добротой, отзывчивостью», — говорится в поздравлении президента.

Глава государства отметил внимательность Ельциной к людям, а еще ее стремление помочь им.

Путин добавил, что глубокого уважения заслуживает благотворительная и общественная деятельность бывшей первой леди РФ.