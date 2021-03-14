РИАМО - 14 мар. Возгорание произошло в квартире в селе Мишутино Сергиево-Посадского городского округа, в результате происшествия пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о возгорании поступило в 11:45 в воскресенье. Пожар произошел по адресу: Сергиево-Посадский городской округ, село Мишутино, дом 30, квартира 24.

«В 12:22 - ликвидация последствий пожара. Есть пострадавший», - говорится в сообщении.

Пожар в квартире тушили 13 человек и пять единиц техники.