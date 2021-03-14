РИАМО - 14 мар. В воскресенье в Подмосковье и Москве может выпасть порядка 6% от месячной нормы осадков, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

В Москве в воскресенье днем прошел снегопад.

«До 2 миллиметров осадков сегодня возможно (выпадет - ред.) в Москве и по области. <...> Осадки принимаются в виде мокрого снега», - сказала Позднякова.

Месячная норма осадков в марте в Москве составляет 34 миллиметра.

Ранее Позднякова сообщила, что снег в столице может растаять ближе к 12 апреля.