РИАМО - 14 мар. В Подмосковье и столице до 13 часов 16 марта объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, также до 21 часа 15 марта в регионе действует предупреждение из-за порывов ветра до 15 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской и Белгородской областей Центрального федерального округа.

В Московском регионе 15 марта будет облачно, пройдут дождь и мокрый снег, порывы ветра усилятся до 15 м/с. Местами образуется гололедица. В течение дня температура составит плюс 2 – плюс 4 градуса.

16 марта будет облачно, прогнозируются небольшие осадки, гололедица. Ночью будет минус 1 – плюс 1 градус, днем — плюс 3 – плюс 5 градусов.