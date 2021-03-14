РИАМО - 14 мар. Снег в столице в этом году может растаять ориентировочно к 12 апреля, он будет таять медленно, сообщила в воскресенье РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«По опыту прошлых лет я считаю, что в этом году снег растает в сроки, близкие к климатическим. А для Москвы это 10-12 апреля», - сказала Позднякова.

По ее словам, сейчас снега довольно много, а до 25 марта не ожидается взрывного повышения температуры. Она будет расти постепенно и в ближайшие 10 дней не будет превышать днем плюс 3 - плюс 5 градусов. Поэтому снег в Московском регионе будет таять медленно.

На следующей неделе в Московском регионе ожидается оттепель, прогнозируются небольшие осадки.