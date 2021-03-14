РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 мар. Огромные блины размером более 1 метра испекли в парке Талалихина Подольска для горожан во время масленичных гуляний, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В воскресенье парк Талалихина был центральной площадкой празднования Широкой Масленицы. Для горожан работали аттракционы, игровые площадки, сувенирные лавки, прошли анимационное представление, различные игры и конкурсы. Также гостей праздника угощали огромными блинами, приготовленными на большой сковороде.

«Мы приготовили восемь огромных блинов на сковороде размером 1,1 м. Их мы бесплатно раздавали всем желающим во время праздника», - сказал один из организаторов мероприятия.

Помимо этого, для гостей праздника выступали различные творческие коллективы округа, проходили сдача нормативов ГТО, «Веселые старты», соревнования по гиревому спорту и многое другое.