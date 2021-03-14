РИАМО - 14 мар. В Подмосковье за последние семь лет появилось порядка 50 ледовых арен, на них дети занимаются фигурным катанием и играют в хоккей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Строим разные ледовые арены. Их сегодня 73. Мы порядка 50 построили за последние семь лет», - сказал Воробьев в эфире программы «Вести. Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».

Губернатор добавил, что новые ледовые катки становятся востребованными с первого дня. Дети играют в хоккей, занимаются фигурным катанием.

На ледовых аренах могут заниматься и профессионалы, и любители. Там проводят тренировки по хоккею, фигурному катанию, бенди, керлингу, конькобежному спорту.

На некоторых катках работает система «Добрые часы». В это время дети из малообеспеченных семей и люди старшего возраста могут бесплатно посещать ледовые арены.

14 крупных объектов дорожной инфраструктуры построят в Подмосковье в 2021 г>>