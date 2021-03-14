РИАМО (КОРОЛЕВ) - 14 мар. Жители Королева приняли участие в праздничном шествии на Масленицу, на центральной площади также прошел праздничный концерт и сожгли чучело зимы, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Проводы зимы прошли в Королеве во всех микрорайонах. Центральной площадкой праздника стало объединенное общественное пространство. Вместе с жителями города к празднику присоединился глава Королева Александр Ходырев.

«Сегодня я рад встречать этот радостный праздник вместе с вами. Мы вместе с вами много лет трудимся, улучшаем наш город, наводим порядок. И будем продолжать делать город еще краше и еще лучше, с праздником, дорогие королевцы», - сказал Ходырев.

Праздник начался с тождественного шествия, во главе которого был дракон Инлун. На центральной площади жители посмотрели праздничный концерт, а в конце увидели традиционное сжигание чучела Масленицы.