РИАМО - 14 мар. Днем в воскресенье в столице начался снегопад, также временами наблюдаются сильные порывы ветра, передают корреспонденты РИАМО.

В Таганском районе столицы снег изначально падал крупными хлопьями, но затем стал более мелким и обильным. Временами усиливающиеся порывы ветра создают снежные вихри.

Снег слегка припорошил дорожки, но в тех местах, где часто ходят пешеходы, и на проезжей части он моментально тает.

Снегопад немного ухудшил видимость: высотные здания скрывает прозрачная «снежная» дымка.

В районе Метрогородок на востоке Москвы идет снег. Крупные белые хлопья медленно падают с неба. Снежники тают, касаясь проезжей части, но остаются лежать на сугробах.

Небо затянуто серыми облаками. Снег засыпает машины, припаркованные возле домов. На уборку снега вышли дворники.

В Московском регионе ранее объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы и сильных порывов ветра до 15 метров в секунду.

Столичных водителей ранее просили быть особенно осторожными за рулем на выходных из-за метели и снегопада.