РИАМО - 14 мар. В столичном «Аптекарском огороде» до 21 марта продлили работу экспозиции «Репетиция весны», которая является крупнейшей в стране зимней выставкой тюльпанов и других весенних растений, сообщает пресс-служба Ботанического сада МГУ.

«Около 10 тысяч тюльпанов, нарциссов, крокусов, гиацинтов, мускари, лилии, луки, персик, ландыши, сирень, подснежники, вишня, сакура, магнолии, миндаль и прочие растения расцвели на 2 месяца раньше природного срока, чтобы порадовать Москву к началу весны», — говорится в сообщении.

На выставке также организованы эффектные цветочные фотозоны.

На экспозиции можно увидеть тюльпаны с самыми разными оттенками и запахами: некоторые цветы пахнут яблоками, карамелью и арбузами. Ряд тюльпанов похож на лилии, розы, пионы, кувшинки.

Чтобы тюльпаны зацвели раньше времени, производят «выгонку». Это процесс, когда для луковиц цветов создают специальные условия, чтобы они расцвели в запланированное время.

В «Аптекарском огороде» до 4 апреля также проходит фестиваль «Тропическая зима», на котором можно посмотреть орхидеи, кактусы и хищные растения. С середины апреля и до конца мая пройдет ежегодный Весенний фестиваль цветов под открытым небом.

Ботанический сад работает с 10:00 до 21:00 каждый день.

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