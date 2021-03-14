РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 14 мар. На центральной площадке в Щелковском городском парке культуры и отдыха проходят масленичные гулянья, для гостей подготовили большую концертную программу, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

«Сегодня проходит один из самых любимых и веселых праздников. Всех жителей округа поздравляю с широкой Масленицей, символизирующей приближение весны», - сказал депутат Мособлдумы Владимир Шапкин.

Для гостей мероприятия подготовлены большая концертная программа, викторины для детей, спортивные и традиционные народные игры, аттракционы, работают фотозоны. Здесь же можно отведать всевозможных блинов с разными начинками.

Всего в Подмосковье в честь Масленицы организовано около 70 мероприятий.