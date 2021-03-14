РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 мар. Во Дворце спорта «Триумф» подмосковных Люберец начался гала-концерт Московского областного фестиваля-конкурса исполнителей русского народного танца «Карусель Московии», передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Первый конкурсный день прошел 13 марта в Люберецком дворце культуры. Организаторы фестиваля-конкурса – министерство культуры Московской области, Музыкальное общество Московской области и администрация городского округа Люберцы.

«Люберцы рады принимать у себя такой значимый фестиваль, как «Карусель Московии». Я хотел бы пожелать удачи всем участникам, а зрителям - интересных номеров», - сказал глава Люберец Владимир Ружицкий.

Он отметил, что исполнение народного танца широко развито в Люберцах. Творческие коллективы возглавляют опытные педагоги, под руководством которых они занимают призовые места на различных конкурсах.

В конкурсе участвуют 28 коллективов из 15 округов Подмосковья - всего более 500 участников. По итогам конкурса лучшим присвоят звания лауреатов и дипломантов.

Фестиваль «Карусель Московии» – это масштабный праздник русского народного хореографического творчества, который способствует укреплению и восстановлению исторических корней Московской области, сохранению культуры исполнения русского народного танца, а также повышению художественного уровня выступлений танцевальных коллективов региона. За 25 лет существования фестиваля в нем участвовали более 8 тысяч исполнителей русского народного танца.