РИАМО - 14 мар. На железнодорожную станцию Захарово в Одинцовском округе прибыл Масленичный поезд Центральной пригородной пассажирской компании, его пассажиры посетят масленичные гулянья на Пушкинской поляне, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Во время поездки для пассажиров была специальная праздничная программа с выступлениями музыкантов и артистов. А все желающие угостились блинами», — говорится в сообщении.

В деревне Захарово в воскресенье проходят народные гулянья в честь Масленицы. В прошлом году праздник посетили 10 тысяч человек, а в этот раз ожидается еще больше посетителей.

На празднике организована концертная программа с участием Надежды Бабкиной, ансамблей «Славяне», «Россияне», фолк-группы «После одиннадцати».

На Пушкинской поляне разместили деревянные качели, лагерь русской дружины, замок-лабиринт, ярмарочный столб. На празднике также работает гастрономическая ярмарка.

Всего в Подмосковье в честь Масленицы организовано около 70 мероприятий.

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