РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 мар. На народных масленичных гуляньях в Центральном парке подмосковных Люберец подвели итоги конкурса на лучшую масленичную куклу, победителем стал коллектив детского сада «Светофорик», передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Победителем конкурса на лучшую масленичную куклу стал коллектив детского сада «Светофорик». Второе место заняла кукла коллектива детского сада №83. Третье место - у коллектива детсада «Белоснежка», - сказал глава округа Владимир Ружицкий.

Он поздравил победителей и вручил им грамоты и подарки.

На празднике работает ярмарка. Также для жителей проходит концерт с участием творческих городских коллективов, работает зона детских развлечений и спортивная зона.

Сожжение чучела пройдет в 16:00.