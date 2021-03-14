РИАМО - 14 мар. Проведение плановых операций под наркозом после коронавирусной инфекции у пациента требует особого подхода, после Covid-19 организму следует восстановиться, сообщил заведующий отделением анестезиологии и реанимации столичной ГКБ №52 Александр Калмыков.

«Мы ориентируемся на международные рекомендации. После бессимптомного течения инфекции при операции с общей анестезией нужно выждать где-то не менее двух-четырех недель после последнего отрицательного теста на инфекцию. Если Covid-19 протекал среднетяжело или тяжело, нужно подождать шесть-восемь недель после последнего отрицательного теста», - сказал Калмыков в эфире радио Sputnik.

Он уточнил, что операции, которые проводятся под местной анестезией вмешательства, как правило, небольшие, поэтому их можно проводить только при отрицательном результате теста на Covid-19, ждать восстановления организма не нужно.

По его словам, так как коронавирус является новым заболеванием, то к пациентам с таким диагнозом врачи относятся с особым вниманием.

Калмыков отметил, что у пациентов, которые перенесли коронавирус, на ход операции могут повлиять, например, усиление свертываемости крови или повреждение легких.

Специалист также напомнил, что в Москве действуют дополнительные правила госпитализации пациентов. Даже если пациенты приходят с отрицательным результатом теста на Covid-19, при госпитализации берется контрольный анализ.

«Если пациент перенес инфекцию и принес свежий анализ на антитела из лабораторий, которым доверяет Роспотребнадзор, мазки брать уже не нужно», – добавил врач.

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Текстовая трансляция

14 МАРТА

- Врач рассказал, когда можно делать плановую операцию после коронавируса. Так как коронавирус является новым заболеванием, то к пациентам с таким диагнозом врачи относятся с особым вниманием.

- За сутки в России зарегистрировали 10 083 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 605 больных. В Москве - 1905.

- Более 1 млн случаев заражения Covid‑19 выявили в Москве с начала пандемии. В городе ведется вакцинация от коронавирусной инфекции.

- Пандемия коронавируса послужила толчком для развития электронных сервисов в сфере образования, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин:

«Видно по всем показателям, что мы справились с теми вызовами, которые были. Благодаря во многом «Московской электронной школе». Ее урокам, дистанционным занятиям. Конечно, пандемия подвигла нас быстрее развивать электронные сервисы», - сказал Собянин в эфире программы «Вести. Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».

- Около 7 млн человек привились от Covid‑19 препаратом «Спутник V». Продолжительность действия вакцины может составить свыше двух лет.

- Воробьев напомнил о важности вакцинации от Covid‑19: