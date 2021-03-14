РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 мар. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий поздравил в воскресенье жителей городского округа с Масленицей и приходом весны, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Ружицкий принял участие в народных гуляньях в Центральном парке.

«Зима в этом году была настоящая, суровая, снежная. И сейчас наступила весна, понемногу становится теплее, снег тает, настроение улучшается. Поздравляю всех с последним днем масленичной недели и проводами зимы», - сказал Ружицкий.

Жителей округа на празднике угостили блинами. Помимо этого, Ружицкий вручил подарки юношам, которые покорили масленичный столб.

На празднике работает ярмарка. Также для жителей проходит концерт с участием творческих городских коллективов, работает зона детских развлечений и спортивная зона.

Сожжение чучела начнется в 16:00.