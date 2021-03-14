РИАМО - 14 мар. Врач эндокринолог, диетолог, нутрициолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), член Российской ассоциации эндокринологов Елена Евдокимова рассказала, что потребление замороженных овощей весной поможет справиться с авитаминозом, сообщает Nation News.

«Замороженные овощи практически не отличаются от свежих, а иногда они оказываются гораздо полезнее. Ведь если фрукты и овощи, собранные в пик своей спелости, заморозили по всем правилам в течение нескольких часов после сбора урожая, то человек от них получит максимальную пользу», — сказала Евдокимова.

Она добавила, что обычно в замороженных продуктах сохраняются минералы и витамины, содержание белков, углеводов и жиров остается таким же, как в свежих.

Специалист отметила, что прошлогодние замороженные овощи полезнее тех, которые были выращены в теплицах зимой. При хранении овощей в обычных условиях из них быстро уходят полезные вещества.

Евдокимова уточнила, что быстрее всего теряется витамин С. Так, шпинат и помидоры теряют 70% витамина в течение 2-3 часов после сбора, спаржа и брокколи – до 80% за три часа. Если овощи заморозить, то витамины тоже частично уйдут, но не в таком количестве.

В то же время не вся заморозка одинаково полезна. У некоторых замороженных продуктов может быть много сахара, соли, насыщенных жиров. При покупке нужно внимательно прочесть состав и отказаться от приобретения замороженных блюд с соусами.