РИАМО - 14 мар. Городские службы Москвы очищают водоприемные решетки и дежурят в низинных местах для оперативного пропуска талых вод, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

В воскресенье в столице температура может подняться до плюс 5 градусов, местами пройдут небольшие осадки.

«Продолжается очистка от снега и наледи кровель, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов, свесов и воронок водостоков», - говорится в сообщении.

Убранный снег с улиц, дворов и из мест временного складирования машины вывозят на снегосплавные пункты.

В первую очередь работники городского хозяйства очищают тротуары, дороги, внутридворовые проходы, а также подходы к остановкам, станциям метрополитена и МЦК, социальным объектам.