РИАМО - 14 мар. С 17 марта налоговые органы в России получат расширенный доступ к банковской тайне, до этого налоговая могла получать данные о счетах и вкладах клиентов кредитных организаций в рамках проверок, теперь она сможет запрашивать данные и вне проверок, сообщает «Прайм».

В течение трех дней со дня получения запроса кредитные организации должны будут предоставлять налоговым органам копии ряда документов: паспортов, договоров на открытие счетов, доверенностей, карточек с образцами подписей, а еще оттиска печатей.

«Кроме того, кредитные организации должны будут предоставлять информацию в электронной форме или на бумажном носителе о бенефициарных владельцах, представителях клиента, а также выгодоприобретателях, включая информацию в отношении отдельных операций или за определенный период», — говорится в сообщении.

Старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева отметила, что теперь налоговая сможет получать больше информации от банков. Раньше налоговики могли запрашивать данные во время налоговых проверок, теперь они смогут запрашивать информацию вне проверок.

Таким образом будет усилен контроль за денежными потоками. Налоговая получит больше информации о недекларируемых доходах.

Эксперты считают, что такое нововведение не вызовет массового оттока банковских клиентов.